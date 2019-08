Aereo turismo precipita sul colle del Sempione, tre morti

E' di tre morti il bilancio di un incidente aereo avvenuto questa mattina nei pressi del colle del Sempione, in territorio svizzero, a pochi chilometri dal confine con l'Italia. Un Piper decollato da un aeroporto turistico del Vallese e diretto in Italia si e' schiantato al suolo prendendo fuoco. Le vittime sono il pilota e due passeggeri, tra cui un bambino di pochi mesi. Le operazioni di identificazione - fa sapere la polizia cantonale - sono ancora in corso. Le autorità elvetiche hanno aperto un'inchiesta per determinare le cause dell'incidente.