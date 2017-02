Aeroporto Amburgo, solo una prova? "Isis pronto ad attacchi chimici in Ue"

Un attacco chimico dell'Isis in Europa? E' una possibilità che fa tremare i polsi ma che purtroppo non è più un'ipotesi fantascientifica. I servizi segreti europei sono sempre più in allarme, anche dopo il misterioso incidente di domenica scorsa avvenuto all'aeroporto di Amburgo che secondo alcuni potrebbe anche essere stata una sorta di prova generale. E intanto sulla rivista online dell'Isis, Rumyiah, si incitano i potenziali terroristi a colpire utilizzando il gas Sarin.

GIALLO ALL'AEROPORTO DI AMBURGO: 68 INTOSSICATI

L'aeroporto di Amburgo e' stato chiuso e evacuato per circa un'ora domenica mattina. La causa e' stata la diffusione di una sostanza gassosa "irritante per gli occhi" attraverso il sistema di climatizzazione. Piu' precisamente, hanno affermato le autorita' escludendo la natura terroristica di quanto accaduto, potrebbe essersi trattato di "spray al peperoncino".I feriti sono stati 68, mentre decine di mezzi di soccorso sono stati impegnati nello scalo della grande citta' portuale tedesca. Molti viaggiatori sono stati costretti a trattenersi all'esterno dell'aeroporto, e questo a temperature di alcuni gradi sotto zero. La struttura e' stata poi riaperta. Ma il giallo su quanto accaduto resta, con alcuni che avanzano l'ipotesi che in realtà si sia trattato di una sorta di prova generale per un attacco chimico.

L'SISI AI TERRORISTI: "COLPITE COL GAS SARIN"

D'altra parte il rischio terrificante che l'Isis possa colpire in Europa utilizzando sostanze chimiche è stato paventato persino dall'ex premier francese, Manuel Valls, all'indomani della strage del Bataclan nel novembre del 2015. E si è più volte parlato dei potenziali strumenti di fabbricazione di gas nervino finiti in mano alle cellule terroristiche. E sull'ultimo numero di Rumyiah, la rivista online dello Stato Islamico, si incitano i potenziali terroristi ad attaccare utilizzando il Sarin, dando informazioni su come riuscirci. La minaccia è alta.