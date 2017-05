Affaire Karachi, incriminato l'ex primo ministro francese Balladur

Édouard Balladur è stato incriminato dal Tribunale della Repubblica di giustizia (RGC) nel segmento ministeriale del caso Karachi. L'ex primo ministro francese è sospettato di aver finanziato parte della sua campagna presidenziale 1995 con tangenti sul commercio di armi. Sentito ieri dalla commissione d'inchiesta del CJR, Édouard Balladur, 88, è stato incriminato per "complicità in abuso di beni sociali e dissimulazione."

In un comunicato inviato a AFP, Édouard Balladur ha annunciato di aver "chiesto ai suoi avvocati di contestare tale decisione dinanzi alla Corte di Cassazione". "La decisione della commissione d'inchiesta non trae alcuna conseguenza dal conto campagna di convalida da parte del Consiglio costituzionale nell'ottobre 1995, né l'età dei fatti, vecchi ventitré anni," ha detto l'ex rivale Jacques Chirac. L'inchiesta sull'attentato di Karachi nel 2002 (15 morti, tra cui 11 francesi) ha portato i giudici sulla pista del finanziamento occulto del quale avrebbe beneficiato l'ex primo ministro, allora candidato alla presidenza del 1995, a margine della firma di un accordo per la vendita di armi al Pakistan nel 1994.