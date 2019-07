Affidi: Fiorini (FI), maggiori controlli e cambiare normativa – “L’inchiesta ‘Angeli e demoni’ sta portando alla luce diversi e raccapriccianti casi di affidi illeciti nella Val d’Enza in cui sono coinvolti, a vario titolo, politici locali, medici, liberi professionisti, assistenti sociali. Si rende necessario non solo intervenire nell’immediato con una Commissione di inchiesta parlamentare, ma anche di provvedere ad una rivisitazione dell’intera normativa riguardante il sistema degli affidi, normativa che evidentemente non funziona e non dà garanzie ai minori in affido. Serve una indagine capillare su tutte la case famiglia per controllare e tutelare tutti i bambini e le famiglie coinvolte. Dobbiamo rivedere affidi, case famiglia e anche adozioni”.

Lo afferma la deputata reggiana Benedetta Fiorini, vicecommissario di Forza Italia in Emilia Romagna.

“L’indagine – continua Fiorini – si sta allargando coinvolgendo altri esponenti locali del Pd, partito che governa sul nostro territorio ininterrottamente da 70 anni e che ormai ha consolidato un sistema di potere e di interessi così forte che alcuni suoi esponenti ne approfittano per curare i propri interessi personali e non quelli della collettività. Oltre alle indagini egregie degli inquirenti e dei carabinieri, occorre che anche il Pd locale e i suoi esponenti nazionali allontanino le loro eventuali mele marce che si potrebbero nascondere in altri comuni della provincia e facciano chiarezza”.