Affidi illeciti: Bonafede istituisce una squadra speciale a tutela dei bambini

Il Guardasigilli Alfonso Bonafede, domani mattina, firmera' un atto per istituire a via Arenula una "squadra speciale di giustizia per la protezione dei bambini". Lo annuncia lo stesso ministro su Facebook, spiegando che "l'obiettivo e' fare in modo che il sistema giustizia possa avere il monitoraggio costante e serratissimo di tutto il percorso dei bambini affidati". Fatti come quelli emersi dall'inchiesta 'Angeli e demoni' su Bibbiano non devono "accadere mai piu'", scrive il ministro, affermando che questo e' un "impegno" che intende "portare avanti con la massima determinazione".

Affidi illeciti: Pd, M5s strumentalizzano inchiesta contro di noi

"Siamo costretti a denunciare nuovamente il pesante clima di aggressione e diffamazione ai danni del Pd sui social montato ad arte dai profili riconducibili al vicepremier e capo politico del M5s Luigi Di Maio e da quelli della galassia leghista. In particolare,ed in maniera gravissima, la propaganda di Di Maio e del M5S sta fomentando un clima pericoloso nei confronti di iscritti e militanti Pd sulla vicenda relativa all'inchiesta sui minori in Emilia. Un clima di cui Di Maio ne rispondera' in tribunale, insieme a tutti i manovratori che, probabilmente coordinati dalla manina della Casaleggio associati, stanno strumentalizzando in maniera vergognosa un dramma che coinvolge minori e le loro famiglie". Lo scrive in una nota la vicesegretaria del Pd Paola De Micheli. "Quanto al Pd, ricordiamo a chi pensa di metterci in difficolta', che abbiamo denunciato da subito quanto e' avvenuto a Bibbiano, che il sindaco e' stato sospeso (nonostante la sua posizione, cosi' come ribadito dalla Procura di Reggio Emilia, sia marginale e relativa ad un abuso d'ufficio per l'assegnazione di un immobile ad un'associazione) e che ci costituiremo parte civile a processo. Di Maio e' disperato, un politico fallito che ha ucciso centinaia di aziende lasciando a casa decine di migliaia di lavoratori - aggiunge -. Questa e' la realta', ed e' disgustoso che strumentalizzi per una battaglia contro il partito di opposizione una vicenda relativa ad un'inchiesta sui minori. Noi non siamo come loro e non diremo mai che il M5S e' un partito di corrotti perche' e' stato arrestato il loro presidente del consiglio capitolino Marcello De Vito".