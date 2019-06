Affidi illeciti, Fiorini (Fi): sistema criminale su pelle bambini

"L'inchiesta 'Angeli e Demoni' sta scoperchiando un sistema criminale e disumano contro i piu' deboli e indifesi che mai avremmo potuto immaginare. Una vera e propria organizzazione malavitosa che vede coinvolti politici, medici, liberi professionisti, assistenti sociali che senza scrupoli hanno lucrato sulla pelle di inermi bambini vittime di inganni, lavaggi del cervello, abusi sessuali e sottratti alle loro famiglie naturali di cui immaginiamo il dolore e verso cui siamo solidali". Lo afferma la deputata reggiana Benedetta Fiorini, vicecommissario di Forza Italia in Emilia Romagna. "Questi delinquenti - aggiunge Fiorini - sono la vergogna della nostra citta'. Un sentito ringraziamento va ai Carabinieri del nucleo investigativo di Reggio Emilia e al pm Valentina Salvi che incoraggiamo ad andare fino in fondo all'inchiesta con la massima severita'. Chi ha sbagliato deve pagare e deve essere allontanato dalla nostra comunita', perche' sul nostro territorio mostri del genere, che approfittano di bambini che forse per tutta la vita si porteranno dietro questi gravi traumi psicologici, non possono restare a piede libero".