Affidi illeciti: sindaco Bibbiano querela, denunciato anche Di Maio

Il sindaco Pd di Bibbiano, Andrea Carletti, attualmente sospeso dalla carica ed ai domiciliari nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Reggio Emilia su presunti affidi illeciti, ha presentato querela segnalando 147 fra post sui social e mail dal contenuto ritenuto offensivo o minatorio nei suoi confronti. Tra i denunciati da Carletti c’è anche Luigi Di Maio per un post diffuso su Facebook prima della crisi del governo Lega-5Stelle e del recente patto con i dem, in cui il capo politico M5S criticava il Pd e lo stesso primo cittadino per lo “scandalo di Bibbiano”. La notizia riportata dalla Gazzetta di Reggio è stata confermata in ambienti investigativi. Il sindaco, indagato per i reati di abuso d’ufficio e falso ideologico, è in attesa della decisione del tribunale della Libertà sul ricorso presentato dai suoi difensori che hanno chiesto la revoca dei domiciliari. In un altro filone si attende sempre dal tribunale la decisione su un ricorso della Procura che aveva chiesto gli arresti domiciliari negati però dal gip.