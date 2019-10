Afghanistan: Hrw denuncia "squadroni della morte" sostenuti dalla Cia

Gruppi paramilitari afgani sostenuti dalla Cia che impunemente procedono ad esecuzioni sommarie di civili nel corso di raid notturni rendendosi responsabili della "scomparsa" in massa di sospetti.

E' l'atto d'accusa contenuto in un rapporto di Human Rights Watch (Hrw), che documenta documenta 14 casi avvenuti tra la fine del 2017 e la metà del 2019 nei quali delle "squadre d'assalto" appoggiate dai servizi segreti americani avrebbero commesso gravi abusi nel corso di ripetute missioni notturne. Tra queste, una condotto nella provincia sud-orientale della Paktia, in cui l'unità paramilitare avrebbe ucciso 11 uomini, tra cui 8 che erano a casa per le vacanze di Eid. Queste milizie segrete, il cui sostegno da parte della Central intelligence agency rappresenta una "tradizione" che continua dai tempi della guerra sovietico-afgana degli anni 80, sono state a lungo utilizzate contro i talebani e vengono considerate uno strumento importante nella guerra contro gli insorti. Tuttavia, le loro tattiche "spregiudicate" hanno suscitato e continuano a suscitare infinite polemiche in Afghanistan. Intanto però. la Cia ha contestato il rapporto di Hrw, dichiarando che molte delle affermazioni contro le forze speciali afghane erano "probabilmente false o esagerate".Al contrario, Hrw afferma che in diversi casi, le incursioni - di solito condotte nelle aree controllate dai talebani - sono state sostenute da raid aerei nei quali venivano uccisi civili "in modo indiscriminato oppure sproporzionato". In altri casi, così sempre l'associazione internazionale per i diritti umani, sono state arrestate delle persone senza che sia stato comunicato alle famiglie il luogo delle detenzioni.

Secondo i dati diffusi questa settimana dalla Nato, gli Stati Uniti nel mese di settembre hanno condotto 1.113 attacchi aerei e di artiglieria, cifre che rappresentano un forte aumento rispetto ai presi precedenti, ossia prima che i colloqui tra gli Usa e i Taliban venissero bruscamente interrotti su ordine del presidente Donald Trump. Le incursioni notturne - nelle quali le forze speciali di norma fanno saltare in aria i portoni degli edifici che prendono d'assalto - rappresentano una tattica di guerra molto frequente che combinano l'elemento di sorpresa, superiorità di fuoco schiacciante ed equipaggiamenti che permettono la visione notturna allo scopo di travolgere gli occupanti. "La Cia ha reso possibile a queste forze afgane abusive di commettere atrocità tra le quali esecuzioni extragiudiziali e scomparse senza controllo", ha detto Patricia Gossman, autrice del rapporto nonché direttore associato di Hrw in Asia. "Caso dopo caso, queste forze hanno semplicemente sparato a persone che erano già in loro custodia consegnando intere comunità al terrore di azioni notturne abusive e raid aerei indiscriminati". Pur facendo parte della Firezione nazionale per la sicurezza (Nds), in realtà i gruppi paramilitari operano in modo quasi indipendente dalle autorità afghane, e non sono sottoposte ai controlli usuali. Parlando con Hrw, un diplomatico si è riferito a questi gruppi come "squadroni della morte". Da parte sua il portavoce della Cia, Timothy Barrett, ha affermato che l'agenzia conduce le sue operazioni globali secondo un solido sistema di controllo ed ha incolpato i talebani per aver seminato "disinformazione", aggiungendo che gli insorti non operano secondo regole analoghe. "A differenza dei talebani, gli Stati Uniti sono impegnati nel rispetto dello stato di diritto", ha aggiunto la Cia in una dichiarazione: "Non avalliamo né parteciperemmo consapevolmente ad attività illegali e continuiamo a lavorare con i nostri partner per promuovere l'adesione alla legge".