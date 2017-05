Afghanistan, ucciso il capo dell'Isis del Paese

Afghanistan, ucciso nel Nangarhar capo Isis nel paese

Le forze speciali afghane hanno eliminato il capo dell'Isis nel paese. Lo ha riferito il presidente afghano Ashraf Ghani. "Il capo dell'Isis in Afghanistan Abdul Hasib e' stato ucciso in un'operazione delle Forze Speciali nel Nangarhar orientale", ha riferito il presidente su Twitter, aggiungendo che il governo e' "fortemente impegnato per annientare i gruppi terroristici nel paese e garantire la sicurezza alla popolazione afghana". Anche le forze statunitensi in Afghanistan hanno confermato la morte del leader dell'Isis. Il comandante delle forze statunitensi in Afghanistan, generale John Nicholson ha definito l'operazione "un altro passo importante" della campagna per eliminare i terroristi nel paese.