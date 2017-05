Agguato di mafia a Palermo: ucciso il boss Giuseppe Dainotti in via D'Ossuna

Agguato mafioso a Palermo, ucciso il boss Dainotti: e ra in bici, affiancato da due killer in moto

Un agguato il giorno prima del venticinquesimo anniversario della strage di Capaci. Il boss mafioso condannato all'ergastolo ma scarcerato nel 2014 Giuseppe Dainotti è stato ucciso a colpi di pistola in strada a Palermo.

Il boss Giuseppe Dainotti, di 57 anni, era in bicicletta in via D'Ossuna, nel popolare quartiere della Zisa. Sarebbe stato affiancato da due killer, forse in moto, che gli avrebbero sparato in testa.

A chiamare la polizia sono stati alcuni residenti della zona che hanno sentito i colpi di arma da fuoco.

Palermo: boss Giuseppe Dainotti ucciso in strada

Sul posto gli agenti della polizia di Stato, la Scientifica e le unità cinofile. Il boss era uscito dal carcere nel 2014 fra le polemiche e l'allarme del questore. In quei mesi, le indagini dei carabinieri del nucleo investigativo registravano parecchia fibrillazione attorno al mandamento mafioso di Porta Nuova, la potente cosca del centro città.

"Quello fa tragedie e va eliminato", dicevano i mafiosi, poi arrestati nel corso di un blitz che ha fermato una serie di omicidi. Ma la condanna a morte di Dainotti, storico esponente di Cosa nostra, già braccio destro del capomafia della Cupola Salvatore Cancemi alla fine è stata eseguita dai killer.