Agguato di mafia a Vieste, morto nella notte un 25enne

Agguato a Vieste, nel Gargano: un giovane di 25 anni e' morto nella notte dopo essere stato raggiunto mercoledi' sera da alcuni colpi di pistola. Antonio Fabbiano, questo il nome della vittima, era stato colpito all'addome, al torace e a una spalla. Ricoverato all'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, le sue condizioni erano apparse subito gravi. L'omicidio e' legato alla guerra di mafia che dal 2015 e' attiva a Vieste e che ha gia' causato otto omicidi.

Cinque gli stub effettuati dai carabinieri del comando provinciale di Foggia che stanno indagando sull'omicidio di Antonio Fabbiano, il 25enne ucciso ieri sera a Vieste in un agguato nella zona del porto. Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri il giovane, intorno alle 11 di ieri sera, si trovava in via Tripoli, nei pressi della sua abitazione quando almeno due persone lo hanno raggiunto a piedi sparando diversi colpi d'arma da fuoco. Sul luogo dell'agguato gli investigatori hanno repertato 20 bossoli calibro 7.62. Alcuni proiettili hanno raggiunto il 25enne all'addome, al torace e ad una spalla. Fabbiano e' stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo dove e' morto per le gravi ferite. Secondo alcune indiscrezioni Fabbiano era ritenuto vicino al clan di Marco Raduano, l'ex braccio destro del boss della mala di Vieste, Angelo Notarangelo ucciso nel 2015. Fabbiano pero' - in questi anni caratterizzati dalla guerra di mafia nel centro garganico - non era mai stato controllato ne' sottoposto all'esame dello stub.