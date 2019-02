Gilet arancioni in piazza. Centinaio, Xylella: "I soldi ci sono, si parte"

AGRICOLTURA: GILET ARANCIONI, MIGLIAIA OLIVICOLTORI PROTESTANO A ROMA

Dalle prime ore dell'alba sono già radunati gli olivicoltori con i gilet arancioni riuniti a Roma per la grande manifestazione del settore che inizierà dopo le 10 in piazza Santi Apostoli. Sono 5000 gli olivicoltori attesi provenienti da Puglia, Calabria, Sicilia, Campania, Lazio, Abruzzo e Toscana."Ridateci la dignità", "Non siamo cittadini di Serie B", "Siamo la fabbrica a cielo aperto più importante d'Italia, meritiamo rispetto", "In attesa del decreto moriremo gelati", sono alcuni cartelli che già si leggono in piazza. Non mancano riferimenti chiari alla politica, soprattutto sulle posizioni ambigue in tema xylella del M5S, con cartelli del tipo "Con Grillo in regia attentate la nostra economia" o "Di Maio incontra i gilet gialli francesi, e gli olivicoltori quando?". Gli olivicoltori chiedono decreti d'urgenza e risorse importanti per le gelate che hanno messo in ginocchio l'olivicoltura pugliese, che da sola vale la metà del settore a livello nazionale, e per la xylella, la peste che colpisce gli ulivi e che ha distrutto già le province di Lecce, Brindisi e Taranto. Gli olivicoltori, inoltre, chiedono un piano strategico nazionale per rilanciare definitivamente la produzione italiana.

AGRICOLTURA: GILET ARANCIONI, SETTORE OLIVICOLO IN GINOCCHIO

Tanta rabbia, chiedono dignità, ''noi siamo agricoltori''. La protesta dei gilet gialli esplode in Piazza Santi Apostoli a Roma. Agitazione indetta per chiedere interventi al governo a favore del settore olivicolo colpito da gelo e Xjlella. Uniti assieme ai sindacati di categoria le imprese e le aziende. ''Le gelate - dice Spagnoletti Zeuli, leader dei Gilet Arancioni - ci hanno messo a terra, al Governo chiediamo tutto quello che non abbiamo avuto. Da giugno stiamo chiedendo questo famoso decreto che entra ed esce. Questo è un movimento spontaneo, della terra, siamo tutti insieme. E' un problema sociale è un problema dell'agricoltura, la nostra agricoltura è in ginocchio, la Xjlella si sta mangiando tutta la Puglia, basta''.

Xylella: Centinaio, ieri approvato il decreto e i soldi ci sono

"Ieri in Conferenza Stato-Regioni è stato approvato il decreto per l'emergenza Xylella. I soldi ci sono e si parte". Lo ha detto il ministro delle politiche agricole, Gian Marco Centinaio, parlando con gli olivicoltori e gli agricoltori pugliesi che questa mattina hanno organizzato un sit-in di protesta a Roma, indossando gilet arancioni. Centinaio ha sottolineato che il governo mettera' "risorse per dare risposte serie e costruttive" al problema della Xylella e che tale problema "entrerà nel Decreto legge sulle emergenze"