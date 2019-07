Air France rinnova la lounge all'aeroporto di Washington

La lounge, dell’ampiezza di ben 615 m2, accoglie i passeggeri della classe La Première, della classe Business e gli iscritti al programma Flying Blue Elite Plus in uno spazio completamente rinnovato, elegante e moderno. Senza dubbio, la scelta dei materiali e dei colori vivaci della nuova lounge, accostati alla creatività, al gusto e al comfort, rappresentano lo stile elegante e raffinato della compagnia aerea francese.

Night Service: cena in lounge e riposo a bordo. La nuova lounge offre il servizio Night Service che prevede la cena all`interno del salone premettendo così di utilizzare appieno il tempo di volo per riposare. L'offerta Night Service risponde alle esigenze dei clienti Air France che preferiscono viaggiare di notte. Nella nuova lounge Air France, si può gustare un vero e proprio pasto gourmet alla francese identico a quello servito a bordo. Vengono serviti al tavolo antipasti, piatti caldi, formaggi, dessert accompagnati da un’ampia carta di vini e champagne.



Durante il volo, i passeggeri possono godersi un`intera notte di sonno nel comfort della cabina Business: una cabina tranquilla e privata con una poltrona che si trasforma in un vero e proprio letto. Al risveglio, mentre la costa francese si profila all'orizzonte, viene servita la colazione appena prima dell'atterraggio a Parigi-Charles de Gaulle.

Il bar, lo spazio iconico della lounge. Rivestito da una struttura in metallo laccato e completamente aperto sul salone, il bar offre una selezione di vini, champagne e distillati, serviti da un barman. Per la prima volta in una lounge Air France, i clienti possono anche gustare birre alla spina.

Un ambiente accogliente

Il secondo piano della lounge offre ai passeggeri un’oasi di pace. In un'atmosfera rilassante e luminosa, che imita alla perfezione la luce del sole ed il colore del cielo, gli ospiti possono rilassarsi su comode poltrone o altri posti a sedere a loro scelta. Un’area dedicata agli spuntini completa questo momento di benessere.