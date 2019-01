'Aiutato dalla sua area politica. Battisti pianificava la fuga da mesi'

BATTISTI: FONTI POLIZIA MILANO, 'LA SUA RETE HA DIFESO LUI MA HA AIUTATO NOI' - Cesare Battisti gode di una rete di protezione che si estende "dalla Francia al Brasile fino alla Bolivia", paese dove è stato catturato ma anche dove l'ex terrorista "ha da sempre relazioni". Lo spiegano all'Adnkronos fonti della polizia di Milano, sottolineando come questa rete a difesa dell'ex leader dei Pac sia stata anche in qualche modo la sua condanna, perché polizia e intelligence italiana la monitorano e la tengono sotto controllo da sempre. Un entourage, quello che ha garantito protezione a Battisti, che, evidenziano le stesse fonti, non è formato da ex terroristi ma da personaggi della sua area politica di riferimento e da altri soggetti con cui è entrato e rimasto in relazione negli anni della latitanza.

BATTISTI: FONTI POLIZIA MILANO, 'MAIL E TELEFONATE, COSI' LO ABBIAMO BECCATO' - Mail e telefonate, così è stato beccato Cesare Battisti, dopo la sua fuga in Bolivia, dagli uomini della polizia di Milano che erano sulle sue tracce con l'Interpol e l'intelligence. "A incastrarlo diciamo che sono state le indagini tecniche - spiegano fonti della polizia milanese all'Adnkronos - D'altra parte, Battisti non lo abbiamo mai mollato. Lo teniamo sotto controllo da sempre, lui e il suo entourage" e, anche se cambiava telefonini in continuazione, il monitoraggio della sua rete di protezione ha aiutato a non perderne le tracce.

BATTISTI: FONTI POLIZIA MILANO, PIZZETTO E OCCHIALI, SI GUARDAVA SEMPRE INTORNO - "Camuffato" con pizzetto e occhiali neri, Cesare Battisti "si guardava sempre intorno" mentre camminava per le strade di Santa Cruz de la Sierra, la cittadina in Bolivia dove si è rifugiato dopo la fuga dal Brasile. Lo riferiscono all'Adnkronos fonti della polizia di Milano, che hanno partecipato attivamente alla fase dei pedinamenti e della cattura dell'ex terrorista.

BATTISTI: FONTI POLIZIA MILANO, 'SAPEVAMO DA MESI CHE PIANIFICAVA FUGA' - "Sapevamo da mesi che Cesare Battisti pianificava la fuga". Lo riferiscono all'Adnkronos fonti della polizia di Milano, raccontando le fasi della cattura dell'ex terrorista in Bolivia.

BATTISTI: FONTI POLIZIA, 'MAI PERSE TRACCE MA SOLO ORA CONGIUNTURA POLITICA FAVOREVOLE' - Di Cesare Battisti gli investigatori italiani non hanno "mai perso le tracce", ma solo ora "la congiuntura politica favorevole" ha consentito la cattura dell'ex terrorista. E' quanto riferiscono all'Adnkronos fonti della polizia di Milano.

BATTISTI: FONTI POLIZIA MILANO, A SANTA CRUZ IN CASA CONOSCENTI BOLIVIANI - A Santa Cruz de la Sierra, in Bolivia, dove si era rifugiato subito dopo la fuga dal Brasile e dove è stato catturato, l'ex terrorista Cesare Battisti si nascondeva in casa di alcuni conoscenti boliviani. E' quanto apprende l'Adnkronos da fonti della polizia di Milano.