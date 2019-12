Triste notizia per il cantante Al Bano Carrisi. "L'amore della sua vita", come spesso egli l'aveva definita, ovvero la sua mamma Jolanda è improvvisamente volata in Cielo.

Jolanda Ottino Carrisi aveva compiuto 96 anni nel gennaio scorso, festeggiata anche da Romina Power alla quale la donna voleva bene come una figlia. La mamma di Al Bano, alla quale quest'ultimo aveva dedicato un libro dal titolo L'origine del mio mondo, si è spenta a Cellino San Marco.

