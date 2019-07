Al Bano testimonial per le donazioni ma... non può donare. Gaffe Asl

Al Bano testimonial per le donazioni ma... non può donare

Al Bano Carrisi come testimonial della campagna per la donazione di sangue: lo aveva fatto sapere l’Asl di Brindisi nei giorni scorsi attraverso un comunicato. Con cerimonia prevista in queste ore - annunciata la presenza anche del presidente della Regione Puglia Emiliano - con l’invito alla donazione rivolto anche ad amministratori locali ed a personaggi pubblici. Sulla sua pagina facebook, tra l’altro, l’Asl ha scritto: “Sarà lo stesso Al Bano a fare la fila, insieme ai cittadini che questa mattina vorranno raccogliere l’invito recandosi davanti alla unità mobile”.

Peccato, però, come riporta il sito Brindisi Time, che "Al Bano, come è noto, ha 76 anni e quindi non può donare sangue (il limite massimo di età è di 65 anni, con deroghe eccezionali fino a 70 anni)"