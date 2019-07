Alcamo, schianto mentre postava video. Morto il figlio. Lui aveva assunto coca

Dieci giorni fa si è schiantato con l'auto lungo l'autostrada Palermo-Mazara del Vallo, all'altezza di Alcamo. Fabio Provenzano, 34 anni, è risultato positivo alla cocaina, come scrive l'Ansa In tasca aveva anche una modica quantita' dello stupefacente. Nell'incidente e' morto il figlio dell'uomo, Francesco, 13 anni, mentre e' ancora ricoverato in gravi condizioni l'altro figlio Antonino, 9 anni. L'accusa di omicidio stradale per Provenzano adesso si aggrava a causa del fatto commesso sotto effetto di droga. Oggi in un'operazione dei carabinieri e' stato arrestato Salvatore Provenzano, 50 anni, fratello di Fabio.