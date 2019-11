Alessandria, esplosione in cascina:tre pompieri morti. Ipotesi dolo

Non e' escluso l'atto doloso per l'esplosione di questa notte in una cascina dell'Alessandrino in cui sono morti due Vigili del fuoco. "Stiamo compiendo gli accertamenti volti a verificare l'eventuale dolo. In altre occasioni la casualita' e' subito evidente, stavolta e' diverso e non si puo' escludere l'ipotesi dolosa", ha riferito il comandante del Reparto operativo dei carabinieri di Alessandria, Giuseppe Di Fonzo. Le perplessita' maggiori nascono dal fatto che l'edificio fosse disabitato e dalla dinamica dell'accaduto, con la segnalazione di una fuga di gas e la deflagrazione a intervento dei vigili del fuoco in corso. Nelle prime ore della mattina i vigili del fuoco hanno trovato tra le macerie anche il corpo senza vita del terzo collega investito e ucciso dall'esplosione. I tre vigili deceduti avevano 47, 38 e 32 anni.