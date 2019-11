Alessandria, raffiche di kalashnikov su carabinieri

"Siamo solidali con i colleghi dell'Arma vittime di questo brutale attacco e auspichiamo che i banditi siano individuati e puniti severamente". A dichiararlo e' Stefano Paoloni, Segretario Generale del Sindacato Autonomo di Polizia (Sap). "Un'altra tragedia e' stata sfiorata. I colleghi sono stati bravi e fortunati. Da tempo chiediamo che i giubbotti antiproiettile siano adeguati anche ad armi pesanti come il kalashnikov che oramai e' utilizzato in modo consuetudinario dalle bande criminali. Il nostro e' un mestiere rischioso, servono adeguate dotazioni e tutele idonee. Ecco - prosegue Paoloni - in questo caso i colleghi dell'Arma se hanno impugnato le armi, lo hanno fatto per difendersi e per difendere chi in quel momento si trovava sul posto. Il nostro - conclude - e' un lavoro a servizio della brava gente, a garanzia della loro incolumita'".