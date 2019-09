Algeria: rogo in ospedale, muoiono otto neonati

L'Algeria si è svegliata sotto shock per l'incendio nel reparto maternità di un ospedale del sud-est del Paese in cui hanno perso la vita otto neonati. Le fiamme sono divampate durante la notte a causa - secondo una prima ricostruzione non confermata - di un cortocircuito in un repellente anti-zanzare. L'incendio è scoppiato alle 3.50 (ora locale, le 4.50 in Italia) nell'ospedale Oum Bachir Bennacer a Oued Souf, località vicino al confine tunisino. "Purtroppo sono morti otto bimbi, alcuni bruciati e altri asfissiati", ha confermato Nassim Bernaoui, capitano della protezione civile intervenuta sul posto con una decina di mezzi. "Siamo riusciti a salvare 11 neonati, 107 donne e 28 dipendenti", ha aggiunto. Davanti all'edificio già colpito da un rogo 16 mesi si sono radunati i cittadini in protesta. Tra le testimonianze trasmesse dalla tv Ennahar vi è quella del padre di due gemellini morti. "Dopo sette mesi di matrimonio - ha raccontato - mia moglie ha dato alla luce due gemelli nella notte, sono morti la mattina presto". Il premier, Noureddine Bedoui, ha chiesto l'apertura di un'indagine urgente per chiarire le cause. Ha espresso le sue condoglianze alle famiglie colpite e ha inviato sul posto il ministro della Salute, Mohamed Miraoui. Nel frattempo sono già stati presi i primi provvedimenti: secondo la televisione pubblica, il direttore del servizio sanitario provinciale, il direttore dell'ospedale e il responsabile della sicurezza sono stati sospesi. Il settore sanitario algerino occupa la quarta voce del bilancio statale con 70 mila posti letto negli ospedali pubblici e 10 mila in istituti privati, per una popolazione che ha superato i 43 milioni a gennaio 2019. L'Algeria registra un picco nelle nascite da quattro anni, con quasi un milione all'anno. Il motivo principale è l'aumento del numero di matrimoni, dopo una caduta durante il decennio della guerra civile, che ne uccise 200 mila negli anni '90.