Alghero: sotto inchiesta Cuccureddu e il vicesindaco

E' un divieto di dimora nel comune di Alghero, e non l'arresto, la misura cautelare eseguita stamane dai carabinieri del Noe, Nucleo operativo ecologico di Sassari, nei confronti dell'ex campione della Juventus Antonello Cuccureddu per per turbativa d'asta, falso ideologico e materiale. Sono cinque gli indagati nell'ambito di un'inchiesta della procura di Sassari sulla concessione dell'impianto sportivo di Maria Pia ad Alghero. Per tre di loro, il vicesindaco di Alghero e assessore allo Sport del Comune di Alghero Antonello Usai, e due dirigenti del Comuni, sospettati di aver pilotato la gara a favore dell'associazione sportiva di Cuccureddu, sono scattati gli arresti domiciliari. L'ex calciatore, invece, presidente della societa' spartiva, e il segretario Efisio Balbina, sono stati sottoposti alla misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Alghero.