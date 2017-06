Alieni, Anonymous: "A breve annuncio sull'esistenza". La Nasa smentisce

Il collettivo di hacker Anonymous ha pubblicato un video che sostiene, citando una serie di elementi e dichiarazioni, che la Nasa sia sul punto di annunciare contatti con alieni. Il video, diffuso qualche giorno fa su un canale YouTube non ufficiale che afferma di essere affiliato con Anonymous, rilancia il testo di tre articoli del sito internet Ancient-Code.com.

Il filmato, che contiene anche della pubblicità, ha avuto mezzo milione di visite. Nel video vengono citate le dichiarazioni di uno scienziato dell'agenzia spaziale Usa Thomas Zurbuchen, che ad aprile, durante un'audizione al Congresso, avrebbe dichiarato: "La nostra civiltà è sul punto di scoprire prove di vita aliena nel cosmo". "Tenuto conto di tutte le diverse attività e missioni che stano specificamente cercando prove di vita aliena, siamo sul punto di fare una delle scoperte più profonde e inedite della storia" avrebbe detto lo scienziato.

Il video cita poi le recenti scoperte nel sistema solare che alimentano le speranze di trovare vita fuori dalla Terra. Ad aprile, gli scienziati hanno annunciato che la sonda spaziale Cassini ha scoperto idrogeno su Encelado, la luna di Saturno. Inoltre è stata verificata l'esistenza di oceani su Europa, una luna di Giove. Questo mese gli scienziati del Centro ricerche Ames alla Nasa hanno rivelato il "più affidabile" catalogo di potenziali pianeti nella nostra galassia, portando il totale a 4.034.

La Nasa smentisce Anonymous: niente annunci a breve su alieni

"Non sono previsti annunci imminenti della Nasa in relazione alla vita extraterrestre". La cosa in sè non suscita alcuno scalpore e una precisazione in merito pare dei tutto superflua, se non si trattasse di una smentita dell'agenzia spaziale Usa a un video del collettivo hacker Anonymous secondo cui l'annuncio era invece questione di breve tempo. A twittare la smentita Thomas Zurbuchen, scienziato della Nasa tirato in ballo proprio da Anonymous. "Siamo soli nell'universo? non lo sappiamo ancora, ma abbiamo missioni in corso che potrebbero aiutarci ad avere una risposta" ha aggiunto Zurbuchen.