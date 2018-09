Alitalia, il caso: "Il suo posto va al disabile". Ma in aereo sale la Boldrini

Un imprenditore si presenta al check-in del volo 1391 Alitalia Roma-Genova domenica scorsa nel tardo pomeriggio a Fiumicino. Ha un posto in prima fila pagato extra. "Vada al 20C, in prima fila c'è una persona con handicap", gli dicono al bancone. Una volta salito a bordo, però, nota che in prima fila, nel posto che aveva prenotato, c'è Laura Boldrini, ex presidente della Camera e ora deputata Leu. In prima fila anche il suo staff e quelle che sembrano le sue guardie del corpo.

A denunciare il caso è stato l'imprenditore stesso, Duilio Paolino, piemontese, presidente di Cosmo srl e già vicepresidente di Confindustria Cuneo, come scrive "Il Giornale". Quando gli dicono che deve rinunciare al suo posto per lasciarlo a un disabile, accetta di buon grado e non fa nessun accenno alla richiesta di rimborso. Una volta salito a bordo, però, scopre in prima fila Boldrini & co, così chiama lo steward e chiede spiegazioni, che non arrivano. Tornato a casa denuncia l'accaduto ad Alitalia, che si scusa e si impegna a indagare e a rimbrosare l'importo del biglietto, senza però spiegare cosa sia successo. "Guardi, so come funziona - dichiara a Il giornale -. la segreteria dell'onorevole chiama l'ufficio della Camera preposto per le prenotazioni aeree dei parlamentari, prendono i posti che vogliono anche se sono occupati e fanno spostare la gente. Dico solo una cosa: sarebbe ora che la Boldrini e gli altri iniziassero a viaggiare anche loro nei sedili di dietro, magari capirebbero di più il Paese".