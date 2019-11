Allarme dirottamento su un aereo in pista ad Amsterdam

Dirottamento ad Amsterdam. La polizia militare olandese, sul suo profilo Twitter, segnala una "situazione sospetta" a bordo di un aereo all'aeroporto di Amsterdam Schiphol. I media locali riferiscono che la gente sul posto parla di molte ambulanze. L'aereo Air Europe (volo UX1094 della terza compagnia spagnola per numero di passeggeri) fa parte dell'alleanza Sky Team ed era in partenza per Madrid ore 19.10 (sui siti di riferimento il volo è segnalato con un ritardo di 1h20': l'aereo con luci spente sarebbe ancora agganciato al finger). Secondo il quotidiano De Telegraaf, le autorità olandesi per la gestione delle emergenze hanno avviato una procedura che generalmente si utilizza in caso di "incidente o evento grave con conseguenze rilevanti per la popolazione".

I servizi di emergenza, tra cui un elicottero, stanno arrivando sulla scena e, secondo quanto riferito, diversi gate sono stati chiusi. Le foto condivise sui social mostrano alcune aree dell'aeroporto isolate con il nastro della polizia.

Secondo i media olandesi, durante la fase d'imbarco il comandante dell'aereo ha premuto il pulsante "dirottamento": a bordo erano già saliti 27 passeggeri. Da quel momento l'imbarco è stato interrotto. Non ci sono ulteriori contatti col comandante.