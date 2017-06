Allerta meteo, temporali fino a martedì. Poi arriva il CALDO AFRICANO. Mappa

Rovesci e temporali sparsi fino a martedì al Nord, specie a ridosso delle Alpi

QUALCHE TEMPORALE ANCHE FORTE FINO A MARTEDI’, SPECIE AL NORD – “Fase instabile sull’Italia in particolare al Nord dove sono previsti acquazzoni e temporali sparsi, localmente anche forti accompagnati da grandine o improvvise raffiche di vento ” – lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega – “le zone più a rischio rimangono Alpi, Prealpi, fascia pedemontana, Piemonte, altrove più occasionali e comunque più probabili sulle pianure a nord del Po. Non escludiamo qualche locale criticità con allagamenti, in quanto l’aria calda e umida in risalita dal Mediterraneo mette a disposizione molta energia ai temporali.”

“Più sole al Centrosud sebbene anche qui non mancherà qualche rovescio o temporale” – prosegue l’esperto di 3bmeteo.com - “in primis su Sardegna, Appennino, in locale sconfinamento ai versanti adriatici, ma isolati non esclusi anche sulle aree interne delle regioni tirreniche. Si tratterà in ogni caso di fenomeni in genere brevi e molto più localizzati rispetto al Nord Italia ”

Da mercoledì rinforza l’anticiclone con caldo in aumento e punte di oltre 34-35°C nel prossimo weekend

DA MERCOLEDI ALTA PRESSIONE, CALDO AFRICANO NEL WEEKEND – “Archiviata questa fase instabile, l’anticiclone tornerà in cattedra espandendosi su tutta Italia nella seconda parte della settimana. Qualche nota instabile sarà ancora possibile mercoledì, in particolare su Nordest e Appennino centrale, ma da giovedì dominerà il sole praticamente su tutta la Penisola. Non solo, ma le temperature subiranno un deciso rialzo, preludio ad un’ondata di calore di pieno stampo africano che si concretizzerà entro il prossimo weekend, quando le temperature supereranno diffusamente i 30°C sulle aree interne. Obiettivo principale sembra ad oggi essere il Centronord, dove si potranno superare punte di 34-35°C ; qualche grado in meno invece al Sud, esposto a una residua ventilazione settentrionale, ma con clima comunque pienamente estivo” – concludono da 3bmeteo.com

Maltempo: ancora temporali al Nord, allerta in Lombardia

Persistono i temporali al Nord: la Protezione civile parla di allerta 'arancione' in Lombardia. La perturbazione di origine atlantica che ieri ha investito le nostre regioni settentrionali, continuera' infatti a determinare condizioni di maltempo, con precipitazioni a prevalente carattere temporalesco. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le Regioni coinvolte, alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che estende quello diffuso ieri. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticita' idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino di criticita' consultabile sul sito del Dipartimento. L'avviso prevede dal pomeriggio di oggi precipitazioni a prevalente carattere temporalesco sull'Emilia- Romagna, in estensione nella giornata di domani, martedi' 6 giugno, a Veneto, Friuli Venezia Giulia e Toscana. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensita', frequente attivita' elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Dalle prime ore di domani, inoltre, si prevedono venti forti con raffiche di burrasca dai quadranti occidentali sulla Toscana e sui settori orientali dell'Emilia Romagna. Si segnalano, infine, possibili mareggiate sulle coste esposte. Sulla base dei fenomeni previsti e' stata valutata per oggi allerta 'arancione' sulle zone alpine centro-occidentali della Lombardia e allerta 'gialla' su Media-bassa Valtellina e sul nodo idraulico di Milano. Allerta 'gialla' su Emilia Romagna, Valle d'Aosta, Veneto e su parte del Piemonte. Anche domani confermata l'allerta 'arancione' sulle zone alpine centro-occidentali della Lombardia e prevista allerta 'gialla' sui bacini nord-orientali e sul nodo idraulico di Milano. Domani allerta 'gialla' anche per l'alta Toscana, l'Emilia Romagna, il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e il Piemonte settentrionale e centrale. (AGI) Red/Oll