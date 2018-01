Allevamento lager: sequestrati oltre 180 cani. Trovati cuccioli in cassonetti

Allavamento lager: oltre 180 cani sequestrati

I Carabinieri della Forestale hanno scoperto un allevamento da film horror a Nogarole Rocca, in provincia di Verona. Oltre 180 cani, tutti di diverse razze (barboncini, maltesi, chihuahua) erano rinchiusi in alcuni box malconci o in cassonetti della frutta e alcuni addirittura in vecchi acquari sporchi e maleodoranti . Le condizioni in cui sono stati ritrovati erano davvero precarie e le minime regole igienico-sanitarie non venivano rispettate.

Le verifiche sono scattate dopo alcuni video denuncia fatti da Striscia La Notizia, dai quali emergono le condizioni in cui i cuccioli dovevano vivere; alcuni non riescono nemmeno a muoversi tanto sono piccoli gli spazi predisposti.

Ora gli animali sono stati presi in custodia dal Rifugio Leudica di Merlara, vicino a Padova, al fine di essere affidati temporaneamente ad alcuni privati.