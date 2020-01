Alpi Apuane, precipitano due giovani mentre camminavano in cresta

Due giovani sono morti dopo essere precipitati da una parete sulle Alpi Apuane nel Comune di Massa. I due escursionisti sono caduti mentre percorrevano la Cresta del Monte Sella, nella zona fra la Garfagnana e Massa, in una zona particolarmente ripida. E' intervenuto il Soccorso Alpino con l'elicottero Pegaso 3, decollato da Massa Cinquale. L'allarme è stato dato dal rifugio Nello Conti, nella località Campaniletti, sopra l'antica mulattiera Vandelli. Uno dei due deceduti, un uomo e una donna, sarebbe di nazionalità statunitense.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, intorno alle 12.40, in località Resceto (Massa), sul monte Tambura, a 1.400 metri di altezza, i due escursionisti, per cause in corso di accertamento, sono precipitati nel vuoto. Le ricerche, condotte immediatamente con l'elisiccorso del 118 e con il personale del Cai di Massa e dai carabinieri, hanno permesso poco dopo di localizzare e recuperare i cadaveri dei due escursionisti, un uomo e una donna in corso di identificazione.