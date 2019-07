Alpinista ferito, "Cassardo salvo": l'annuncio del compagno di cordata

E' salvo Francesco Cassardo, l'alpinista ferito sul Gasherbrum VII, in Pakistan, dopo essere precipitato per 500 metri. E' il compagno di cordata Cala Cimenti ad annunciarlo sulla sua pagina Facebook: "Francesco e' sull'elicottero verso Skardu. Cala scende a piedi. Grazie mille a tutti, grazie di cuore", scrive Cimenti. In un precedente post, l'alpinista aveva dato la notizia dell'inizio delle operazione di soccorso: "Elicottero in volo!". Era decollato poco prima delle 3 (le 6 a Islamabad) il velivolo messo a disposizione dalle Autorita' pachistane per raggiungere l'alpinista ferito.