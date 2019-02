Alsazia, profanato un cimitero ebraico. Macron in visita

Francia: Macron visitera' cimitero ebreo profanato in Alsazia

Il presidente francese, Emmanuel Macron, si rechera' oggi in Alsazia, dove 80 tombe di un cimitero ebraico, a Quatzenheim, sono state profanate, ultimo episodio di una recrudescenza di atti a sfondo antisemita nel Paese. Ad annunciare la visita del capo dell'Eliseo e' stato su Rtl il ministro dell'Interno, Christophe Castaner. Subito dopo, Macron si rechera' al Memoriale della Shoah a Parigi.

"Circa 80 tombe" del cimitero ebraico di Quatzenheim, in Alsazia, nell'est della Francia, sono state profanate. La scoperta è avvenuta oggi, nel giorno in cui in tutta la Francia sono attese marce contro l'antisemitismo. A comunicarlo è la prefettura del Basso Reno, che ha condannato "con la più grande fermezza" quello che definisce un "atto antisemita odioso". "Questo martedì 19 febbraio, circa 80 sepolture del cimitero israelita di Quatzenheim sono state scoperte profanate", recita la comunicazione della prefettura. Quatzenheim si trova vicino al confine con la Germania.