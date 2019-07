Altra tegola per il leghista Siri. Indagato a Milano per autoriciclaggio

Il senatore della Lega ed ex sottosegretario alle Infrastrutture, Armando Siri, e' indagato a Milano per autoriciclaggio nell'ambito dell'inchiesta su due finanziamenti considerati 'anomali', concessi dalla Banca Agricola di San Marino. Con uno dei mutui da 600 mila euro, Siri - secondo le accuse formulate dagli inquirenti - avrebbe acquistato una palazzina a Bresso (Milano) alla figlia; il secondo prestito, della stessa cifra, sarebbe stato invece concesso, senza le garanzie dovute, alla TF Holding, di proprieta' di due baristi milanesi, ma collegata - sempre stando all'indagine - allo stesso Siri. Su questo secondo fronte, in settimana sono state effettuate dalla Guardia di finanza diverse perquisizioni e sequestri a Milano e - a quanto si apprende - anche a Verona.