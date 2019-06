Amanda Knox torna in Italia dopo 8 anni a un convegno sulla giustizia. FOTO

Amanda Knox arrivata in Italia, "cio' che diro' parlera' da solo"

Quasi 12 anni dopo l'omicidio della studentessa inglese Meredith Kirchner a Perugia e 8 dopo la sua assoluzione al termine del processo che la vedeva imputata, Amanda Knox torna per la prima volta in Italia. Amanda, ormai 31enne, e' atterrata all'aeroporto di Milano Linate accompagnata dalla madre e dal fidanzato. Capelli raccolti, giacca chiara su maglia nera e pantaloni grigi, Amanda ha camminato a testa bassa e non ha risposto ai giornalisti che le chiedevano se fosse contenta di essere nuovamente in Italia. Scortata dalla Polizia, e' subito salita su un'auto che la condurra' a Modena, dove nei prossimi giorni partecipera' al Festival della Giustizia penale. Sul suo profilo Twitter aveva avvertito: "ho scelto di non fare interviste in vista del viaggio in Italia, nella speranza che quello che diro' a Modena parlera' da solo".