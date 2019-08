Amazon: la classifica delle località con più consegne

Amazon ha stilato per la prima volta la classifica delle località italiane in cui si è riscontrato un maggior incremento delle consegne durante le vacanze estive del 2019. Amazon continua a soddisfare le richieste dei clienti anche nelle località di villeggiatura più remote della penisola. Quali sono le località in cui si sta ordinando di più durante l’estate? Al primo posto troviamo Portofino, meta turistica ligure nota per i numerosi siti di interesse storico e archeologico, ma anche per gli esclusivi locali e la vita notturna. Al secondo posto si posiziona il suggestivo borgo marino di Acciaroli, nel cuore del Cilento, mentre al terzo posto troviamo l’incantevole Isola del Giglio. Al quarto posto troviamo una località balneare calabrese, Marina di Strongoli, mentre al quinto si posizionano le splendide isole Tremiti.



Menzione d’onore per i clienti Amazon che hanno scelto di trascorrere le loro vacanze in Calabria. La regione conta infatti ben 3 località in classifica: Marina di Strongoli, la zona di Zambrone e Cariati. In sesta posizione invece la meta imperdibile per chi sceglie le vacanze all’insegna del mare, del divertimento e della moda: Forte dei Marmi. Presenti in classifica anche Numana, località che sorge alle pendici meridionali del monte Conero, Tresnuraghes in Sardegna, San Felice Circeo nel Lazio e Rodi Garganico in Puglia. Chiudono la graduatoria le isole Eolie e Molveno sulle Dolomiti, l’unica località turistica montana presente in classifica.



Grazie alla sua rete di distribuzione, alla capillarità di Poste Italiane, tra i principali fornitori dei servizi di consegna dei suoi ordini e al contributo di tutti gli altri partner logistici, Amazon offre ai suoi clienti numerose opzioni per ricevere i propri ordini. Oltre la classica consegna a casa tramite corriere, i clienti Amazon hanno inoltre la possibilità di scegliere tra varie modalità di recapito degli ordini sulla base delle loro esigenze, anche in vacanza. Gli utenti infatti possono usufruire del servizio di ritiro presso migliaia di punti di ritiro (uffici postali, edicole, bar, librerie, tabaccai, etc.) oppure presso armadietti automatici di ultima generazione, denominati Amazon Locker, accessibili 24 ore al giorno tramite un codice univoco fornito al momento dell’acquisto su Amazon.it.

Di seguito la classifica completa delle località:



1. PORTOFINO – Liguria

2. ACCIAROLI - Campania

3. ISOLA DEL GIGLIO - Toscana

4. MARINA DI STRONGOLI - Calabria

5. ISOLE TREMITI - Puglia

6. FORTE DEI MARMI – Toscana

7. BONASSOLA - Liguria

8. MARINA DI ZAMBRONE - Calabria

9. NUMANA - Marche

10. CARIATI - Calabria

11. TRESNURAGHES - Sardegna

12. SAN FELICE CIRCEO - Lazio

13. RODI GARGANICO - Puglia

14. ISOLE EOLIE - Sicilia

15. MOLVENO – Trentino-Alto Adige