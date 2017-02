Ambiente, allarme oceani: un 'mare' di micro-particelle di plastica

Allarme sugli oceani, mari invasi da micro-particelle di plastica

Le microparticelle abrasive dei dentifrici o degli scrub, le fibre sintetiche che nei lavaggi si consumano, la polvere urbana proveniente dallo sfregamento dei pneumatici: sono microparticelle, che rappresentano fino al 30 per cento del mare di plastica che contamina gli oceani del pianeta. E' l'allarme che arriva dal rapporto dell'Unione per la Conservazione della Natura (Iucn), un'istituzione di riferimento in molti settori ambientali. L'Iucn ha scoperto che in molti paesi sviluppati, in Nord America e in Europa, l'inquinamento di queste particelle ha addirittura superato quelle dei rifiuti di plastica: si calcola che dei 9,5 milioni di tonnellate di plastiche si si riversano ogni anno negli oceani, tra il 15 e il 31% sono microplastiche, delle quali due terzi derivano dal lavaggio dei tessuti sintetici e dal processo di abrasione dei pneumatici nel loro utilizzo; dd entrano nella catena alimentare, con conseguenze che possono essere molto nocive per la vita umana.

La situazione e' particolarmente grave nella regione artica, che e' molto fragile ma che e' anche la piu' grande area di produzione dei prodotti ittici in Europa e Nord-America. I microelementi contaminanti entrano nell'oceano sotto la forma di minuscole particelle. Innumerevoli le fonti: non solo i tessuti sintetici, ma anche il rivestimento delle pareti delle barche, i prodotti per la cura personale, la polvere delle citta'. "Le nostre attivita' quotidiani, come lavare i vestiti o guidare, contribuiscono in modo significativo all'inquinamento che soffoca i nostri oceani, con effetti potenzialmente disastrosi per la ricca diversita' della vita marina e la salute umana", avverte il responsabile dell'Iucn, Inger Andersen. Il problema interessa anche i Paesi piu' ricchi, dove i sistemi di riciclaggio e il trattamento dei rifiuti sono moderni e pensati in maniera 'ecologia', ma in questi Paesi le microparticelle di plastica, piu' difficili da gestire che le plastiche stesse, sono la maggiore causa di contaminazione del mare. Una soluzione puo' essere quella di produrre materiali sintetici che perdono meno fibra e, dal lato del consumatore, aumentare la consapevolezza dell'importanza di acquistare fibre naturali.