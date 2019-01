Ambiente, M5S: "Piano energia e clima permetterà l'abbandono dei fossili"

"La proposta di Piano nazionale integrato per l'Energia e il Clima messa a punto dai ministri dell'Ambiente, dello Sviluppo economico e dei Trasporti e Infrastrutture disegna una roadmap ambiziosa e realistica al tempo stesso, in cambio di imprimere un'accelerazione verso l'uscita dell'Italia dalle fonti energetiche FOSSILI e la decisa svolta verso l'efficienza e le ecoenergie, con enormi vantaggi ambientali e sociali". Lo affermano le deputate del MoVimento 5 Stelle Ilaria Fontana e Patrizia Terzoni, rispettivamente capogruppo e vicepresidente della commissione Ambiente.

"Anche in questo caso la parola cambiamento si sostanzia di impegni concreti e coraggiosi: l'uscita dal carbone entro il 2025, il 30% di energia proveniente da rinnovabili al 2030, il 21,6% di energia da rinnovabili nel settore dei trasporti, ben sopra il target europeo, e infine una forte riduzione dei consumi energetici. Tutti obiettivi che possono essere revisionati, ma solo al rialzo" aggiungono Fontana e Terzoni. Siamo grati ai ministri Di Maio, Costa e Toninelli per aver lavorato insieme a questo importantissimo documento, e com'è accaduto finora non faremo mancare il supporto del Parlamento con provvedimenti che seguano la direzione indicata dal Piano appena inviato all'Europa e traghettino il Paese verso un'economia finalmente sostenibile, in grado di produrre occupazione e benessere diffuso e di affrontare al tempo stesso le sfide poste dai cambiamenti climatici" concludono le due portavoce del MoVimento 5 Stelle.