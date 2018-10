Ambiente, M5s: "Stop molestie olfattive". Nel mirino rifiuti e discariche

AMBIENTE, M5S: “STOP MOLESTIE OLFATTIVE, SUBITO UNA NORMA A TUTELA DEI CITTADINI"

“Preservare la qualità della vita dei cittadini italiani è un nostro dovere.Stiamo lavorando per colmare una grave lacuna legis in tema di odori e molestie olfattive perché purtoppo le normative vigenti che abbiamo sono carenti sul tema delle limitazioni alle emissioni di sostanze odorigene. Le molestie olfattive rappresentano una realtà in tantissimi comuni italiani, spesso sottovalutata e mal gestita. Per questa ragione abbiamo invitato le Arpa regionali, alcuni imprenditori e diversi esponenti del mondo della ricerca alla Camera per approfondire il tema e sviluppare al più presto un piano condiviso per arginare il fenomeno", spiega Ilaria Fontana, portavoce M5S e membro della Commissione Ambiente, a margine del convegno "Qualità della vita e molestie olfattive: proposte per la gestione del problema”, che si è tenuto oggi presso la Sala Tatarella della Camera dei Deputati.

"L'esposizione frequente a un odore sgradevole può provocare gravi danni alla salute. I disagi olfattivi sono spesso sinonimo di più ampie problematiche ambientali come la presenza di rifiuti, discariche, sostanze inquinanti, gessi di defecazione e tanto altro ancora”, continua la deputata.

"In Commissione Ambiente stiamo valutando tutti gli interventi legislativi utili per armonizzare le attuali normative su tutto il territorio nazionale. Leggi che oggi non tutelano abbastanza i territori e che devono essere uniformate a garanzia della salute di tutti i cittadini.

I partecipanti al convegno hanno fornito nuovi spunti di intervento interessanti. Siamo sicuri che lo spirito pragmatico e il desiderio di cambiamento collettivo ci guideranno presto verso una normativa specifica e condivisa sul tema", conclude la deputata.