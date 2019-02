Friday for future, anche a Bologna arriva lo "sciopero per l'ambiente"

Da 26 venerdì la 16enne svedese Greta Thunberg invece di andare a scuola, porta la sua protesta sotto la sede del Parlamento, a Stoccolma. Il suo messaggio è arrivato alla Conferenza Cop24 e a Davos. E ha dato vita al movimento di studenti Fridays for future. Oggi mobilitazione a Bologna e in oltre 20 città in vista del #ClimateStrike del 15 marzo

Sarà il primo “sciopero per l'ambiente” sotto le Due Torri quello che si svolgerà oggi pomeriggio sotto al palazzo comunale, a partire dalle 17. Lo promuove il neonato gruppo locale ispirato al movimento internazionale Fridays for Future, nato da Greta Thunberg, la studentessa svedese di 16 anni che da 26 venerdì, anziché andare a scuola, porta la sua protesta sotto la sede del Parlamento, a Stoccolma. Il suo messaggio, semplice e diretto, ha avuto tanta eco che l'adolescente è stata invitata a parlare alla conferenza internazionale sul cambiamento climatico Cop24 organizzata dall'Onu a dicembre in Polonia, e poi di nuovo a Davos, al World Economic Forum, con un discorso con cui ha avvertito i “potenti” che “la nostra casa è in fiamme”. Nel corso dei mesi la protesta inizialmente solitaria della giovanissima svedese ha richiamato l'attenzione dei suoi coetanei e dalla Svezia si sta diffondendo in tutto il mondo, attraverso la partecipazione degli studenti.

Il gruppo Fridays for Future – Bologna è nato su impulso di Caterina Noto, 25 anni e una laurea in Scienze ambientali. “Coordino il gruppo locale di Greenpeace, quando ho sentito che anche in Italia stavano nascendo dei gruppi Fridays For Future, ho voluto crearne uno nella mia città. Domani farò un incontro in una scuola superiore, l'Istituto Aldini Valeriani, la settimana prossima al liceo Copernico, poi ci hanno invitato alcuni studenti anche a Forlì e a Medicina. Dirò perché è importante scioperare. Spero che anche qui parta un movimento”. Al presidio di oggi pomeriggio, però, si augura che partecipino non solo giovanissimi: “Sono contenta che il movimento sia partito dagli studenti, è bello che abbiano consapevolezza del fatto che qualcosa non va e serve un cambiamento, ma vorrei che tutti capissero che è un problema che ci coinvolge tutti, dai ragazzi che hanno paura per il proprio futuro agli anziani preoccupati per i propri nipoti”.

Il presidio cittadino si rivolgerà ai governanti e agli amministratori: “Andremo a manifestare in modo pacifico – precisa Noto -, porteremo tanti cartelli e noi stessi, le nostre facce e le nostre voci. Scriveremo frasi per spronare chi decide a far qualcosa sul cambiamento climatico, per dire che non abbiamo più tempo, che bisogna agire adesso. Io ho scritto in inglese un cartello che dice 'Cambiamo le politiche, non il clima'”.

“Faccio la gelataia per passione, ma uso le mie competenze universitarie come volontaria di Greenpeace”, racconta di sé Noto. Considera la sua città abbastanza sensibile sui temi ambientali, “ma ci sono un po' di incongruenze e si potrebbe fare qualcosa di più – precisa -, perché va bene aumentare le ciclabili e fare i Tdays [chiusura al traffico di tre strade che arrivano in piazza Maggiore il sabato e la domenica, ndr] però ci sono scelte che vanno in direzione opposta, come l'idea di allargare la tangenziale e il progetto sui Prati di Caprara [progetto comunale di parziale edificazione di un'area verde, frenato dalle proteste di un comitato di cittadini]”. Un discorso analogo vale a livello dei governi statali: “Devono capire che noi cittadini vogliamo qualcosa di diverso. Se pensano che non abbiamo consapevolezza di quello che loro stanno facendo, che non sappiamo quali rischi ambientali stiamo correndo, non si potranno muovere in nessun senso, non potranno decidere. Finché tutto gira intorno al denaro, penso sia difficile cambiare, ma molti amministratori sono diventati più sensibili, ora che in alcune zone del mondo gli effetti dei cambiamenti climatici sono diventati reali e sotto gli occhi di tutti”.

Il movimento dei Fridays for Future sarà presente oggi in Italia con presidi in oltre 20 città. L'appuntamento internazionale è il 15 marzo con una marcia per il clima.

Da Redattore Sociale