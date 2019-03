Ancona, contagiò due donne con virus Hiv: condannato a 16 anni

E’ stato condannato a 16 anni e 8 mesi il 35enne di Montecarotto (Ancona) Claudio Pinti, ex autotrasportatore che aveva trasmesso volontariamente l’Hiv a una 40enne con cui aveva avuto una relazione. Una sentenza emessa con rito abbreviato dal gup Paola Moscaroli, dettata da un precedente omicidio per Hiv dello stesso Pinti ai danni della sua ex compagna, deceduta nel giugno 2017. Come riporta il Corriere della Sera, Pinti sarebbe positivo da una decina d’anni e avrebbe avuto rapporti sessuali senza protezione con diverse persone, causando un totale di 228 potenziali vittime. Il giudice ha riconosciuto alle varie parti offese 525 mila euro di provvisionali di risarcimento, ma l’esattezza la si avrà in sede civile.Ma nonostante la prova dei fatti, la difesa dell’imputato ha fatto sapere che valuterà il ricorso in appello.