Ancona: nascita terzo figlio si trasforma in tragedia, morti bimbo e madre

La nascita del terzo figlio si trasforma in tragedia a seguito della morte del feto e della mamma che lo portava in grembo. Uno choc per una famiglia di Loreto, ma anche per l'intera comunità del Salesi, dove la tragedia è avvenuta nella notte tra sabato e domenica. Lo racconta il Corriere Adriatico. Saranno l'inchiesta della magistratura, a cui l'episodio è stato segnalato dagli stessi operatori in servizio all'ospedale pediatrico, e un'indagine interna dell'Azienda ospedaliera a chiarire le cause di quanto accaduto che, al momento, ha le caratteristiche di una tragica fatalità.