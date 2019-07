Ancona, ragazza di 15 anni denuncia: “Sono stata violentata in spiaggia”

Ancona, spiaggia del Passetto. Una quindicenne del posto sarebbe stata stuprata da un coetaneo. “Aiuto, sono stata violentata”. Questa la versione, tra le urla di disperazione e le lacrime, che la giovane ha reso alla Polizia intervenuta sul posto a seguito di una segnalazione. L’abuso sarebbe accaduto nella serata di ieri, poco dopo le 23. Non un soggetto ignoto, ma un ragazzo con il quale la presunta vittima era uscita ieri sera e che, dopo essersi allontanati da una coppia di amici, ne avrebbe abusato sessualmente.

L’immagine è struggente. Non molto lontano dall’affollata pineta del Passetto, le urla di un’adolescente squarciano il buio di una serata estiva. Lei corre sulla spiaggia, in un evidente stato di alterazione forse dovuto allo shock, e strilla in modo vigoroso di essere stata violentata, invocando aiuto. Arrivano i soccorsi del 118 e la Polizia. Poco dopo, verrà accompagnata presso l’ospedale Salesi di Ancona per tutti gli accertamenti previsti dal protocollo in caso di violenze sessuali. La versione della ragazza è al vaglio degli inquirenti. Sembrerebbe che siano state ascoltate alcune persone ma sulla vicenda vige il massimo riserbo, come è giusto che sia trattandosi di un minore e di un fatto di cronaca molto delicato.

Quanto al presunto stupratore, un 15enne italiano, Ancona Today scrive che il ragazzino in prima battuta avrebbe dichiarato di aver dato soltanto un bacio alla coetanea per poi cambiare versione e affermare che il loro rapporto sessuale è stato consensuale. Sul caso indagano, in completa sinergia, la squadra mobile di Ancona e la Procura dei minori.