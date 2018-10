Ancona, suora si fa tatuare 4 simboli sacri: "Se è un peccato, mi confesserò"

Ancona, suora si fa tatuare 4 simboli sacri: "Se peccato, mi confesserò"

Suora appassionata di tatuaggi si fa imprimere sulla pelle simboli che richiamano il cattolicesimo: croci, angeli, volti. La storia, pubblicata dal Corriere Adriatico, e' stata raccontata da Corrado Cingolani, titolare di una attivita' di piercing e tatuaggi ad Ancona.

La suora, di circa 40 anni, ha inaugurato la sua prima immagine circa due anni fa. Poi, a catena, sono arrivate altre tre ed un'altra, ma non attinente la fede, per rimarcare la propria devozione. Alla domanda se questo non sia ammesso dalla Chiesa, la religiosa avrebbe replicato: "Non penso sia peccato, nel caso mi confesserò".