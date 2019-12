Ancora vittime del sabato sera, muoiono cinque giovani

Ennesimo sabato sera di sangue sulle strade italiane. Nove persone, tra cui 5 giovanissimi, hanno perso la vita in seguito a numerosi incidenti stradali avvenuti tra Veneto, Lazio e Sicilia. Coinvolto anche un ciclista, falciato da un'auto nel Trevigiano. Il bilancio più pesante arriva da Noventa di Piave, paese del Veneziano dove tre giovani, due ragazze di 23 e 25 anni e un ragazzo di 20, hanno perso la vita dopo uno schianto frontale. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, che stanno indagando sulle cause, l'incidente sarebbe stato causato dall'invasione della corsia opposta da parte della Punto guidata da Chiara Brescaccin che aveva al suo fianco Matteo Gava. L'auto ha così centrato la Citroen C3 sulla quale viaggiava Giulia Bincoletto, figlia del titolare di un noto locale della zona, di rientro da una festa.



Al momento gli investigatori escludono la nebbia e il ghiaccio come possibili cause dell'incidente. Probabile, invece, una distrazione. Tragedia anche in Sicilia, nel Catanese, dove un 16enne è morto dopo essere stato sbalzato fuori dall'auto sulla quale viaggiava con altri amici. Fatale l'impatto con un muretto. L'incidente è avvenuto intorno alle 4:30 sulla strada provinciale 24, quella che collega Palagonia e Scordia, in contrada Fico. Alla guida dell'auto, presumibilmente, c'era l'unico maggiorenne del gruppo, di appena 18 anni, rimasto ferito in gravi condizioni insieme con gli altri due ragazzi a bordo, un altro 16enne e un 17enne. Un altro incidente stradale ha causato la morte di una 20enne ad Anguillara Sabazia, alle porte di Roma.



L'auto sulla quale viaggiava insieme con un'amica, è finita fuori strada sulla via Braccianese finendo per colpire un albero. Le due giovani sono state estratte dalle lamiere, ma per la 20enne non c'è stato nulla da fare. L'amica è stata trasportata in elisoccorso in ospedale. Due donne, mamma e figlia di 28 e 52 anni, sono morte invece nella tarda serata di ieri in seguito ad uno scontro con un'altra auto, sulla quale viaggiava un 22enne rimasto ferito, avvenuto a San Gregorio di Veronella, nel Veronese.



Al momento dell'impatto, l'asfalto era ghiacciati per alcuni tratti. Sempre in Veneto, ma nel comune di Santa Maria di Sala, una 24enne a bordo della sua moto è stata centrata da un'auto ad un incrocio. Nell'impatto la giovane, che stava seguendo il suo fidanzato su un'altra moto, è finita sbalzata su una seconda vettura ed è morta sul colpo. A Loria, nel Trevigiano, infine, un ciclista è stato falciato da una vettura. Al momento dell'arrivo dei soccorsi, i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare la morte del ciclista, il terzo in due giorni.