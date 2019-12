Andrea Grilli, un mese in coma. Poi si sveglia: "Ciao amore"

Andrea Grilli si sveglia dopo un mese di coma e dice alla moglie: "Ciao amore". Il runner 36enne era precipitato durante un allenamento in montagna. Il post pubblicato sulla pagina facebook dell’ASD Falchi di Lecco, la squadra di Andrea, racconta "del più bel regalo di Natale che potessimo ricevere - spiega Carlo Ratti, tra i senatori della squadra -. Stavamo tutti partendo per le varie fiaccolate dell’antivigilia sulle montagne di Lecco e molti si sono letteralmente messi a piangere dalla felicità".

Sembra una favola a lieto fine ma gli amici sanno che non è ancora tempo di lasciarsi andare ai brindisi. "La montagna da superare è ancora molto alta", spiega Ratti. "Per fortuna sappiamo che il cervello funziona ma non conosciamo ancora i danni che ha riportato. Abbiamo fatto un primo passo ma ho la sensazione che sarà lunga la ripresa". Di certo Andrea ce la metterà tutta per vincere anche questa battaglia per sè per Ramona per i suoi due piccoli “cuccioli“ e per tutti gli amici runner che fanno il tifo per lui.