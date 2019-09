Andria, lite per mancata precedenza: accoltellato a morte 28enne

Un uomo di 28 anni, Giovanni Di Vito, è morto ieri sera ad Andria, accoltellato per strada al termine di un litigio dovuto, sembra, a una mancata precedenza. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, intorno alle 19 all'altezza della rotatoria tra via Corato e via Puccinni è scoppiata una lite tra due automobilisti. Di Vito, andriese, era in auto con moglie e figlio.

A un certo punto il giovane si è accasciato al suolo, ferito al petto con un coltello dall'altro automobilista. Inutile la corsa al vicino ospedale 'Bonomo' di Andria: Di Vito è morto in serata. Sul caso indaga la Polizia, che sta cercando di risalire al responsabile del ferimento mortale, ascoltando la moglie della vittima e i diversi testimoni presenti sul posto al momento dell'accaduto.