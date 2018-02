Angelina Jolie: "Hashtag inutili contro la guerra, servono misure concrete"

“Un hashtag come MeToo per combattere le violenze di guerra sulle donne? Il nostro obiettivo sono misure concrete per portare un reale cambiamento”. Cosi' l'attrice e regista americana Angelina Jolie, nella veste di ambasciatrice di buona volontà dell'Onu, ha risposta alla domanda di un giornalista nel corso della sua visita al quartier generale della Nato a Bruxelles. Jolie ha annunciato che collaborerà, "nei mesi e anni a venire", con la Nato per rafforzare la lotta alle violenze sessuali nei conflitti. E a chi gli chiedeva se in questo progetto userà una campagna di sensibilizzazione come quella di #MeToo, ha risposto seccamente ma col sorriso: “Il nostro obiettivo è comprendere quali cambiamenti pratici possiamo apportare sul campo, le leggi su cui concentrarsi per portare questo cambiamento e l'istruzione alle donne e agli uomini nel mondo. Quindi non c'è un hashtag particolare. E' più focalizzato su soluzioni pratiche in questo momento”.