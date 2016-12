Anis Amri morto a Milano. In Italia la polizia, costretta, finalmente spara

Di Ernesto Vergani

Dopo l’uccisione a Sesto San Giovanni di Anis Amri, il terrorista autore della strage di Berlino, ad opera degli agenti Cristian Movio e Luca Scatà, è più vicino al vero il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni quando dice che lo Stato c’è, più lontano il ministro dell’Interno Marco Minniti quando afferma che gli italiani passeranno un Natale felice: entrambi non chiariscono che comunque non si esulta per la morte di nessuno.

Detto questo, ribadito il dolore per la morte di Amri e quello dei suoi cari, è notizia positiva che la polizia costretta, finalmente spara.

L’Italia sembra il paese di Bengodi, il paese di San Francesco, quello dove basta avere due vestiti, non un lavoro e una casa, per arrivare, dove comunque si rimane impuniti (per questo erano paradossali i pugni battuti dal ex premier Matteo Renzi sul tavolo di Bruxelles).

Certo qui si parla di uccisione di un terrorista, non di un migrante. Ma il messaggio è chiaro: l’Italia è uno Stato di diritto, la sicurezza è un suo fondamento e nessuno può limitare e offendere la libertà degli italiani.

Tutti adesso, da destra a sinistra, a inneggiare ai poliziotti di Sesto San Giovanni. Un piccolo passo in avanti del cambiamento dell’Italia buonista e catto-comunista (ma del resto il Vaticano è in Italia). Si ricordi che negli Usa persino Barack Obama si disse favorevole alla pena di morte in due casi: pedofilia e stragi – in Italia se ne potrebbe aggiungere una terzo: mafia.