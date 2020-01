Antibiotici nel latte, Italia prima per l'uso di farmaci negli allevamenti

Antinfiammatori, cortisonici e antibiotici. È quanto ha trovato un test del Salvagente in 21 confezioni di latte, fresco e Uht, comprate in supermercati e discount italiani. A svelarli è stato un nuovo metodo di analisi realizzato dalle Università Federico II di Napoli e da quella spagnola di Valencia, in grado di scoprire contenuti che ai test ufficiali passano inosservati. Quali effetti può avere questa presenza, finora ignorata, sull’antibiotico-resistenza, la vera emergenza di questi e dei prossimi anni? E' quanto si può leggere nel nuovo numero di Salvagente.

- Il test. Tracce di farmaci in 12 prodotti su 21 analizzati. Colpa dello sfruttamento intensivo delle mucche che s'ammalano. "Ci sono antibiotici nel latte".