Antisemitismo, nuovo episodio a Torino: stella di David sulla porta di casa

Antisemitismo:stella David su porta di Marcello Segre a Torino

Una stella di David e' stata tracciata sulla porta di casa a Torino, nel quartiere Cit Turin, di Marcello Segre presidente dell'associazione italiana 'Cuore e rianimazione Lorenzo Greco onlus'. Indagano polizia scientifica e Digos.

Antisemitismo: Fiano su stella David, no scusanti perderete

"Ehi, dico a voi, quattro c... sfigati che nella vita combinate poco o niente e vi esaltate a mettere stelle di Davide nella notte sulle case degli ebrei". Lo scrive in un post su Facebook Emanuele Fiano, della Presidenza del gruppo Pd alla Camera, commentando la notizia della stella di David tracciata su un portone a Torino. Parole sferzanti per esibizioni ormai "senza scusanti" e assicurando che con la resistenza della stragrande maggioranza del Paese "perderete ancora".

"A voi - scrive Fiano - la storia non puo' avere insegnato niente, perche' non la conoscete oppure ve l'hanno raccontata a spizzichi e bocconi, inventandovela di sana pianta, a voi che non sapete cosa significhi, o cosa abbia significato, essere segnati, braccati, espulsi, e poi ammazzati, non solo perche' ebrei, ma magari perche' neri, o gialli, o islamici, o cristiani, o omosessuali, oppure oppositori di un qualche regime o semplicemente liberi di pensiero, autonomi. In ogni tempo e ad ogni latitudine". "A voi - prosegue - che non capite cosa significhi liberta', perche' non avete mai provato a sentirne l'assenza, a voi che non immaginate di vivere in un tempo in cui qualcuno ha progettato la vostra estinzione, cancellazione. A voi a cui fanno credere che il passato fosse meglio del presente e del futuro e che li' bisogna tornare, purificati da tutto cio' che non capite, o non conoscete, o non sapete, da tutto cio' che e' diverso. A voi a cui fanno bere mille complotti che hanno causato la vostra frustrazione, a voi a cui fanno credere che un uomo solo al comando vi liberera' da tutti i nemici e da tutti i guai. Ecco dico proprio a voi che avete ancora il pennarello o la bomboletta in mano; nessuna di queste ragioni sara' per voi una scusante. Se ci provate ancora, come prima nella storia, troverete la nostra resistenza, dove nostra significa della grandissima maggioranza di questo paese. E perderete ancora", conclude Fiano.