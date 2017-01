Antonio Banderas ricoverato d'urgenza per sospetto infarto

"Sospetto infarto": Antonio Banderas ricoverato d'urgenza

Paura per Antonio Banderas: la star hollywoodiana spagnola e' finita in ospedale in Inghilterra nei giorni scorsi dopo aver accusato "forti dolori al petto", secondo quanto riferiscono oggi i tabloid britannici. La notizia e' stata confermata al Sun dallo stesso attore, che ha peraltro rassicurato sulle sue condizioni, mostrandosi in grado di poter parlare. "Ho avuto un malore, ma ora i dottori mi stanno curando", pare abbia detto, non senza ringraziare lo staff della struttura in cui e' stato ricoverato.

Per Banderas malore nella sua residenza e forti dolori al petto

Banderas, 56 anni, protagonista di una carriera di successo passata da Almodovar a Hollywood, abita dal 2015 nel Regno Unito dove ha comprato una proprieta' da 2,4 milioni di sterline a Cobham, nel Surrey. Secondo la stampa londinese, si e' sentito male proprio nella sua residenza giovedi' scorso ed e' stato portato d'urgenza al St Peter's Hospital di Chertsey.