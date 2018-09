Anziana stuprata in casa a Milano. Fermato romeno già condannato

La Polizia di Stato ha fermato il presunto autore della rapina e violenza sessuale ai danni di una donna di 70 anni. L’episodio risale allo scorso 21 settembre. Si tratta di un cittadino romeno di circa 40 anni con precedenti che si introdusse nell’abitazione della donna, in zona Comasina. L’uomo, fermato dalla Polizia di Stato, era stato condannato a 10 anni per un caso analogo avvenuto a Genova nel 2009. Nel 2012 è stato estradato in Romania per scontare là il resto della pena. Secondo quanto spiegato in Questura, era uscito dal carcere da meno di due mesi e si trovava a Milano da circa un mese, dove frequentava dormitori e mense per i poveri. L’uomo, ritenuto il presunto autore dell’aggressione sfociata nella violenza sessuale all’anziana, è stato catturato a Mantova, dove si nascondeva in un’abitazione.

IL TERRIBILE FATTO - A settant’anni e’ stata aggredita e violentata da un uomo che le e’ entrato in casa, forse dopo averla seguita alla Comasina, quartiere alla periferia Nord di Milano. La stessa zona dove lo scorso novembre fu accoltellata e uccisa per una rapina Marilena Negri, 67 anni, che era andata a portare il cane al parco Litta. La violenza è avvenuta il 21 settembre. La Polizia ha proceduto nell’analisi degli elementi raccolti dagli agenti della Scientifica durante i rilievi in casa e con l’analisi delle immagine delle telecamere della zona che potrebbero avere registrato la presenza di qualcuno sospetto.

INSORGE IL CENTRODESTRA - "Lo stupratore arrestato per la violenza sessuale su un'anziana a Milano aveva precedenti per reati sessuali.Appena due giorni fa sempre a Milano era stato arrestato un pedofilo seriale, con alle spalle una condanna per violenza su un bimbo e altre denunce per abusi o molestie su bambini.Tutti casi di stupratori recidivi che dimostrano ancora una volta che per questi 'malati', non bastano il carcere e altre misure restrittive o seguire percorsi terapeutici, ma serve la castrazione, quella chimica per evitare le recidive e nei cadi più gravi anche quella chirurgica per evitare che da stupratori diventino anche assassini.Lo ripeto: se vogliamo evitare altre vittime di questi orchi dobbiamo votare al più presto la mia proposta di legge per introdurre nel nostro ordinamento la castrazione chimica, e quella chirurgica nei casi più gravi.Altrimenti continueremo a registrare abusi e arresti, ma senza risolvere il problema e senza salvare le vittime". Lo afferma il sen. Roberto Calderoli, vice presidente del Senato