Anziano giù da scogliera a Monopoli, forse spinto durante una rapina

Un uomo di 77 anni e' morto oggi pomeriggio cadendo da una scogliera a Monopoli, nel sud Barese. E' accaduto in località 'Cala Verdegiglio'. La vittima ha sbattuto sugli scogli dopo un volo di un paio di metri. I carabinieri stanno verificando le testimonianze di chi ha raccontato di aver visto sulla scogliera di cala Verdegiglio un gruppo di ragazzini discutere con i due anziani è morto dopo essere precipitato da una scogliera a nord di Monopoli, in provincia di Bari, in località cala Verdegiglio.

Secondo una prima ricostruzione l'uomo potrebbe essere stato spintonato in acqua da un gruppo di ragazzini. La vittima era con un amico che è riuscito a salvarsi. I carabinieri stanno verificando le testimonianze di chi ha raccontato di aver visto sulla scogliera un gruppo di ragazzi, probabilmente minorenni, discutere con i due anziani.